Войти
Известия.ru

Рябков подтвердил отказ в визе кандидату на пост главы представительства NASA

510
0
+1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва отказала в предоставлении визы кандидату на пост главы представительства NASA в России в качестве ответа на аналогичное действие со стороны США. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

«Да, это был ответный шаг», — сказал Рябков.

Он отметил, что российская сторона надеется, что такие проблемы будут преодолеваться.

Замминистра добавил, что Москва не так часто сталкивалась с «помехами в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты» по линии NASA. Однако, по его словам, по линии других американских ведомств «это сплошь и рядом имело место».

О том, что кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении некоторых российских дипломатов, сообщали СМИ со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли 23 января. Имя того, кто не получил визу, не уточнялось.

Еще один источник утверждал, что аналогичная ситуация сложилась и при назначении нынешнего руководителя американского аэрокосмическое агентства в Москве Триши Мак. Указывалось, что Мак полтора года прилетала только на старты и посадки в Казахстан, так как за это время так и не получила российскую визу.

В конце декабря российское посольство назвало Вашингтон инициатором «визовой войны» и обвинило власти США в навязывании практики персональных визовых разменов.

В последние годы американская сторона все чаще не выдает визы иностранным делегатам. В феврале 2020 года комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России не выдали визу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
ООН
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.01.2021
Кандидату в руководители представительства NASA в РФ отказали в визе
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
19.04.2013
Открытый космос
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение