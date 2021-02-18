Kestrel против "Бумеранга": в чем индийская БМП уступает российской

Разработки военной техники в Индии, как правило, ведутся несколько десятилетий, и очень часто полученный результат является не столь успешным.

Arjun Mk. 1A has improved GMS with ATT, CPS Mk. II with TI/LRF, uncooled TI/night for driver, ALNGS, LWS , TWMP , RCWS, CABIS , hunter-killer capability, chemical sensors, new armour, ERA.....to know the details please check...bahut mehnat se banaya hai 😢https://t.co/JHrI6wDlbk pic.twitter.com/P7RSkOxfN9 — Vinod (@VinodDX9) February 16, 2021

Показателен пример танка Arjun. Его начали создавать еще в 70-е годы, планировалось, что он станет основной боевой машиной сухопутных войск. Объем предполагаемых поставок оценивался более чем в 2000 штук. Однако реально армия закупила всего около 250 единиц и теперь ожидает от промышленности гусеничную технику совершенно нового поколения.

В похожей ситуации может оказаться и колесная БМП Kestrel, которой собирались заменить устаревшие чехословацкие бронетранспортеры ОТ-64 и советские боевые машины пехоты первого поколения.

В 2012 году был представлен ее макет, через два года продемонстрировали опытный образец. Как сообщалось, в максимальной комплектации масса машины не превышала 27600 кг. Экипаж - 3 человека, мест для перевозимых пехотинцев - 9.

Мощность двигателя - 600 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, а при преодолении водных преград - 10 км/ч.

В качестве вооружения применена башня с 30-мм автоматической пушкой от выпускаемой по российской лицензии БМП-2.

Заявлялось, что бронемашина имеет повышенный уровень защищенности, но смущает большое количество бойниц и смотровых окон в районе десантного отделения. Такое техническое решение не способствует высокой стойкости к средствам поражения.

Существуют мнения, что Kestrel в нынешнем виде все же уступает современным образцам зарубежной бронетехники, например российскому "Бумерангу". Наша унифицированная платформа лучше бронирована и более функциональна. Например, ее вес может быть доведен до 34400 кг, а 750-сильный двигатель позволяет обеспечить высокие характеристики подвижности и маневренности. То же касается и вооружения - предусмотрена установка различных ракетно-пушечных боевых модулей, в том числе необитаемых.

У индийской БМП таких возможностей нет, поэтому, по мнению многих военных экспертов, она не сможет стать по-настоящему массовой бронемашиной.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев