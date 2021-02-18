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ЦАМТО

Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"

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Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 17 февраля. Штурмовая авиация Южного военного округа (ЮВО) пополнилась новейшим глубокомодернизированным Су-25СМ3, совершившим перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования.

Самолет прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомб, находясь на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику, – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

С начала текущего года в 4-ю армию ВВС и ПВО ЮВО поступили уже 8 вертолетов и 2 самолета, сообщает пресс-служба округа.

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Страны
Польша
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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