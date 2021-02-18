КМП Индонезии планирует приобрести новые 155-мм САУ

ЦАМТО, 17 февраля. Корпус морской пехоты ВМС Индонезии получил бюджетные ассигнования на закупку новых 155-мм самоходных артиллерийских установок.

Как сообщает Defense Studies со ссылкой на источник в ВС Индонезии, поскольку принято решение приобрести гаубицы калибра 155 мм, можно предположить, что имевшийся план на период 2020-2024 гг. по закупке дополнительных французских буксируемых 105-мм орудий LG1 отменен.

Закупка самоходных орудий также означает завершение модернизации парка ВиВТ индонезийской морской пехоты, каждое подразделение которой после реализации данной программы будет мобильным. На данный момент КМП Индонезии не использует тяжелые гусеничные шасси, поэтому выбор гаубицы на колесной базе наиболее реалистичен.

Следуя приверженности индонезийского Корпуса морской пехоты закупать продукцию из стран бывшего Варшавского договора (единственное исключение – Франция), ниже представлен ассортимент устанавливаемых на грузовых платформах САУ, соответствующих стандартам НАТО:

- Kryl 6x6 (23 т, дальность стрельбы – 30 км, боекомплект – 18 выстрелов, расчет – 5 человек), производство Польша;

- Богдана 6х6 (28 т, дальность стрельбы – 35-40 км, боекомплект – 20 выстрелов, расчет – 5 человек), производство Украина;

- DITA 8x8 (29 т, дальность стрельбы – 39 км, боекомплект – 40 выстрелов, расчет – 2 человека), производство Чехия;

- Suzana 2 8x8 (28,5 т, дальность стрельбы – 39,6 км, боекомплект – 40 выстрелов, расчет – 3 человека), производство Словакия;

- EVA 8x8 (28,1 т, дальность стрельбы – 41 км, боекомплект – 24 выстрела, расчет – 3 человека) производство Словакия;

- Aleksandar 8x8 (34 т, дальность стрельбы – 37,5 км, боекомплект – 24 выстрела, расчет – 3 человека), производство Сербия;

- Caesar 6x6 (17,7 т, дальность стрельбы – 42 км, боекомплект – 18 выстрелов, расчет – 5 человек), производство Франция.