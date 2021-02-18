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Известия.ru

В «Роскосмосе» объяснили переход на ручную стыковку «Прогресса МС-16»

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Источник изображения: Фото: facebook.com/Roscosmos

Переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции (МКС) с автоматического на телеоператорный режим управления осуществлялся из-за отклонения от оси причаливания.

«Во время стыковки ТГК «Прогресс МС-16» отклонился от оси причаливания», — рассказали ТАСС в пресс-службе Роскосмоса 17 февраля.

В пресс-службе пояснили, что космонавт Сергей Рыжиков, следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полетом, перешел в ручной режим управления и штатно состыковал «Прогресс» с МКС.

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли рассказал, что сближение грузового корабля с Международной космической станцией впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс».

«В этот раз до дальности 30 м до станции сближение «Прогресса МС-16» впервые осуществлялось с использованием навигационных данных, поступающих со спутниковой системы «Глонасс», — сообщил собеседник агентства.

С космодрома Байконур ракета с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала 15 февраля.

На борту «Прогресса» находятся запасы топлива и воздуха, инструменты для герметизации трещины, а также питьевая вода, топливо дозаправки, дополнительные запасы азота. Экипажу экспедиции доставлена аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты.

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