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ТАСС

"Калашников" впервые представит смарт-ружье MP-155 Ultima за рубежом

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MP-155 Ultima
MP-155 Ultima.
Источник изображения: © Калашников.Media

Оружие покажут на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ с 21 по 25 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит смарт-ружье MP-155 Ultima на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ с 21 по 25 февраля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе группы компаний.

Изделие является первым в РФ смарт-ружьем, его премьера в России состоялась на форуме "Армия-2020". "Ружье разработано с учетом требований прогрессивных пользователей и создано на базе надежного классического охотничьего ружья MP-155", - сообщили в "Калашникове".

Генеральный директор ГК Дмитрий Тарасов сравнил выход MP-155 Ultima на оружейный рынок с выходом нового телефона IPhone на рынок мобильных устройств. "Наше новое смарт-ружье имеет футуристичный дизайн, обладает возможностью синхронизации с гаджетами и ориентировано на тех, кто не представляет свою жизнь без электронных девайсов. Такого оружия на рынке еще не было", - привели в пресс-службе слова Тарасова.

MP-155 Ultima создано по модульному принципу, что позволяет владельцу подстроить изделие под свои потребности. Внешние элементы ружья выполнены из сплава В95Т и высокотехнологичных полимеров. Оружие имеет камеру с возможностью записи и трансляции видео в формате Full HD, цифровой дисплей с часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов. В регулируемом прикладе размещен компьютер.

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