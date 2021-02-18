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Бойцы Службы горючего к профессиональному празднику получили противопульные цистерны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы России получили автоцистерны со специальным противопульным покрытием. Они пополнили бригады материально-технического обеспечения оперативно-стратегических командований и отдельных батальонов танковых и мотострелковых дивизий.

Об этом в преддверии 85-й годовщины образования Службы горючего газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны РФ Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отметил, что в конструкции автоцистерны для горючего АЦ-14-63501 впервые применили специальное противопульное самозатягивающееся покрытие. Оно выдерживает прямое попадание пули из автомата Калашникова.

Основное предназначение автоцистерны - транспортировка и кратковременное хранение горючего. Но ее возможности позволяют и заправлять военную технику через четыре точки заправки с общей производительностью 600 литров в минуту.

Генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал и об автотопливозаправщике массовой выдачи АТЗ-12-10-63501 с объемом цистерны 12 кубометров, который также принят на снабжение. Он позволяет заправлять одновременно до десяти единиц автобронетанковой техники на маршрутах выдвижения войск и в районах массовой заправки. Работая в паре с автоцистерной АЦ-14-63501, дозаправка танковой роты, например, занимает всего десять минут.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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