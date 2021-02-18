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Авиаполки невидимок пополнят ударные дроны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские истребители-невидимки пятого поколения Су-57 будут штатно действовать вместе с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник». Для этого их хотят объединить в смешанные авиаполки.

Такое решение радикально усилит возможности ВКС. Беспилотники и самолеты закроют непроницаемым щитом территории в сотни и даже тысячи километров. Также они смогут уничтожать важнейшие цели в тылу противника, оставаясь незамеченными. Сегодняшний технический уровень вполне позволяет решить подобную задачу, считают эксперты.

Рассматривается вариант введения их в состав полков истребителей пятого поколения Су-57, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. На 2–3 эскадрильи «Сушек» будет приходиться одна с БЛА. Боевые машины начнут действовать совместно, используя новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта.

Новая схема радикально расширяет боевые возможности российских ВКС. Пары Су-57 и «Охотник» закроют непроницаемым воздушным щитом пространство в сотни и даже тысячи километров. Также истребители и дроны-невидимки смогут наносить высокоточные удары по важным объектам вероятного противника.

В настоящее время военные уже имеют положительный опыт объединения в авиаполках беспилотников и истребителей. 

Эскадрилья беспилотных разведчиков «Форпост» вошла в состав 689-го истребительного полка в Калининграде. А в Крыму подразделение дронов пополнило состав 318-го смешанного авиаполка.

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Россия
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