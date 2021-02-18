Индийский флот получил третью «Скорпену»

В марте индийский флот официально получит новую субмарину французского проекта Scorpene. Вчера, 16 февраля, портал indiatimes.com сообщил о том, что на верфи компании Mazagon Dock Ltd в Мумбаи прошла церемония подписания акта приёмки подлодки INS Karanj.

Субмарина Karanj является третьей из шести подлодок французского проекта Scorpene, которые строит компания Mazagon Dock Limited для ВМС Индии. Она была спущена на воду в январе 2018 года и должна была войти в состав индийского флота ещё до конца 2020 года. Но пандемия внесла небольшую задержку, и уже в марте планируется торжественная церемония официального ввода INS Karanj в состав ВМС Индии.

Церемония спуска на воду субмарины INS Karanj Источник изображения: navalnews.com

Контракт стоимостью $3 млрд на лицензионную постройку шести неатомных подлодок типа Scorpene был заключён Индией с французским судостроительным объединением DCN (ныне — DCNS) в 2005 году. По условиям договора шесть лодок, которые должны были строиться на заводах MDL при содействии DCNS, планировались к сдаче ВМС Индии в 2012–2018 годах. Однако программа постройки значительно затянулась из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французами относительно объёмов оказываемого содействия. После согласования всех спорных моментов производство ведётся без существенных задержек. Четвёртая и пятая субмарины доукомплектуются на плаву, а шестая находится на финальной стадии строительства.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Субмарины этого типа построены для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии. Первая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии была принята на вооружение в 2017 году. Кроме того, в ближайшее время Индия намерена заказать постройку ещё шести дизель-электрических подлодок.