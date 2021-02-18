ВМС Индии передана третья НАПЛ класса "Кальвари"

ЦАМТО, 17 февраля. Индийская судостроительная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) передала командованию ВМС Индии третью из шести заказанных неатомных подводных лодок класса "Скорпен" ("Кальвари").

Документ о приемке подлодки, получившей наименование "Каранж" (Karanj), был подписан 15 февраля управляющим директором MDL вице-адмиралом (в отставке) Нараяном Прасадом и представляющим Западное командование ВМС Индии контр-адмиралом Б.Сивакумаром (B Sivakumar). По информации Jane's, НАПЛ, предположительно, будет принята на вооружение в первой половине марта.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие строительство шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи перенесен на конец 2022 или начало 2023 года. Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии подлодка "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая НАПЛ серии, "Хандери", была поставлена ВМС Индии в сентябре 2019 года. Третья подлодка серии, "Каранж" (Karanj), была спущена на воду в декабре 2018 года. Четвертая и пятая подводные лодки, "Вела" (Vela) и "Вагир" (Vageer), были спущены на воду в мае 2019 года и ноябре 2020 года и, как ожидается, будут приняты на вооружение в 2022 году.

Шестая НАПЛ "Вагшир" (Vagsheer) находится в стадии постройки и, вероятно, будет спущена на воду в 2021 году. Ожидается, что все шесть подлодок класса "Кальвари" будут приняты на вооружение к концу 2022 или началу 2023 года.

Длина НАПЛ класса "Кальвари" составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – 1615/1775 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами. На вооружении состоят торпеды, а также противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2. Боекомплект – 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты, мины). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.