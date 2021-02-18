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ЦАМТО

ВМС Индии передана третья НАПЛ класса "Кальвари"

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Источник изображения: Фото: seelatest.com

ЦАМТО, 17 февраля. Индийская судостроительная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) передала командованию ВМС Индии третью из шести заказанных неатомных подводных лодок класса "Скорпен" ("Кальвари").

Документ о приемке подлодки, получившей наименование "Каранж" (Karanj), был подписан 15 февраля управляющим директором MDL вице-адмиралом (в отставке) Нараяном Прасадом и представляющим Западное командование ВМС Индии контр-адмиралом Б.Сивакумаром (B Sivakumar). По информации Jane's, НАПЛ, предположительно, будет принята на вооружение в первой половине марта.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие строительство шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи перенесен на конец 2022 или начало 2023 года. Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии подлодка "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая НАПЛ серии, "Хандери", была поставлена ВМС Индии в сентябре 2019 года. Третья подлодка серии, "Каранж" (Karanj), была спущена на воду в декабре 2018 года. Четвертая и пятая подводные лодки, "Вела" (Vela) и "Вагир" (Vageer), были спущены на воду в мае 2019 года и ноябре 2020 года и, как ожидается, будут приняты на вооружение в 2022 году.

Шестая НАПЛ "Вагшир" (Vagsheer) находится в стадии постройки и, вероятно, будет спущена на воду в 2021 году. Ожидается, что все шесть подлодок класса "Кальвари" будут приняты на вооружение к концу 2022 или началу 2023 года.

Длина НАПЛ класса "Кальвари" составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – 1615/1775 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами. На вооружении состоят торпеды, а также противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2. Боекомплект – 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты, мины). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Компании
DCNS
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
209 тип
Проект-75
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