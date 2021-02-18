Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений

ЦАМТО, 17 февраля. Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

С таким заявлением он выступил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, которые завершились 16 февраля в Пакистане. Как отмечает агентство, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству данную информацию пока не комментировала.

Генерал назвал Россию "хорошим другом Пакистана", с которым Исламабад, будучи партнером по ШОС, хотел бы развивать отношения не только в военной сфере.

Начальник генштаба напомнил, что в последние годы Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщал, что Исламабад заинтересован в приобретении вооружений у России, а пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.

Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО, отмечает агентство.