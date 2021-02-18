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ЦАМТО

Спецназ ЦВО впервые получил автономную экипировку с электрообогревом

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Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 17 февраля. В ЦВО впервые продемонстрировали автономную экипировку военнослужащих специальных подразделений с электрообогревом.

Комплект автономной системы локального электрообогрева СЛЭВ-1 был продемонстрирован участникам сбора с руководящим составом ЦВО, начавшемся 16 февраля на полигоне в Свердловской области.

СЛЭВ-1 предназначена для обогрева военнослужащего за счет поддержания тепла под экипировкой в комфортном диапазоне в условиях пониженных температур. Автономная система обогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку, модульно обеспечивая подогрев всех частей тела, не сковывая движения военнослужащего. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности. Всего в ЦВО поступило около 1000 комплектов СЛЭВ-1 для последующего распределения в подразделения специального назначения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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