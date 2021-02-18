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ЦАМТО

Михаил Будниченко сообщил о ходе строительства многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М"

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Михаил Будниченко
Михаил Будниченко.
Источник изображения: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

ЦАМТО, 17 февраля. Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины находятся на стапелях, сообщил в интервью "РИА Новости" гендиректор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Как напоминает агентство, головная АПЛ "Казань" приступила к испытаниям еще в 2017 году, а передача ее флоту несколько раз откладывалась. Следующую подлодку, "Новосибирск", спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020 году, однако и этого не произошло.

"Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск" и "Пермь" находятся на разных этапах строительства. Работы выполняются по графику, согласованному с министерством обороны РФ", – сказал "РИА Новости" М.Будниченко.

Он пояснил, что сейчас подлодки находятся на этапе стапельных работ. Также на стапеле еще одна АПЛ этого проекта – "Ульяновск". Работы на ней также идут по графику, сказал собеседник агентства.

В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа "Ясень" проекта 885 – "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".

Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал "РИА Новости", что их передадут флоту на рубеже 2027-2028 гг.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
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