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ТАСС

Роскосмос объяснил необходимость перехода на ручную стыковку корабля "Прогресс МС-16"

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".
Источник изображения: © NASA Johnson/CC BY-NC-ND 2.0

Такое решение было принято из-за отклонения от оси причаливания

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Переход стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции (МКС) с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Во время стыковки ТГК [транспортный грузовой корабль] "Прогресс МС-16" отклонился от оси причаливания", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полетом, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал "Прогресс" с Международной космической станцией.

Корабль пристыковался в 9:26 мск. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что поблагодарил Рыжикова "за мастерское телеуправление кораблем".

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур в понедельник. Полет "Прогресса" впервые после ноября 2018 года проходил по двухсуточной схеме. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако специалисты ЦУП рекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления, когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля.

Что доставил корабль

"Прогресс МС-16" доставил на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС и приборы для детального изучения утечки воздуха.

Одной из важных задач "Прогресса МС-16" будет затопление модуля "Пирс", чтобы освободить место для многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого к МКС планируется летом.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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