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РИА Новости

У двух кораблей проекта 11711 увеличат водоизмещение на 40%

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ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вторая пара больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711 будут переданы ВМФ России в 2023-2024 годах, корабли будут иметь на 40% большее водоизмещение и соответственно десантовместимость, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) Илья Самарин.

Два корабля проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" были заложены на "Янтаре" в апреле 2019 года.

"Третий и четвертый корабли этого проекта сейчас строятся, срок сдачи - 2023-2024 годы", - сказал Самарин.

Он подчеркнул, что вторая пара БДК будет строиться по модернизированному проекту.

"У них увеличена десантовместимость и загруженность техники. Водоизмещение увеличено на 30-40%, немного другая компоновка, надстройка немного другая. Вертолетная палуба будет увеличена, на ней будут два ангара для одновременного базирования не менее двух вертолетов", - сказал гендиректор.

Сейчас в боевом составе ВМФ РФ находятся два корабля этого проекта "Иван Грен" и "Петр Моргунов", которые переданы флоту в 2018 и 2020 годах соответственно.

Первые корабли проекта 11711 имеют водоизмещение 5000 тонн, скорость хода 18 узлов, дальность плавания 4000 миль, автономность 30 суток, экипаж 100 человек, десантовместимость 13 танков или 300 морских пехотинцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
2020-й год
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