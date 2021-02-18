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Российская газета

Севмаш рассказал о строительстве восьми АПЛ типа "Ясень-М"

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Источник изображения: Севмаш

Четыре еще не спущенных воду атомных подводных крейсера проекта 885М "Ясень-М" строятся по графику, без отставания.

- Подлодки находятся на стапелях, - рассказал РИА Новости генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко.

Всего завод строит восемь АПЛ типа "Ясень". Ракетные крейсеры "Архангельск", "Красноярск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях в разных степенях готовности. Подлодки "Казань" и "Новосибирск" спущены на воду. Первая - головной корабль проекта "Ясень-М", - завершила испытания и будет готова к передаче флоту в конце февраля, сообщил ранее глава ОСК Алексей Рахманов. "Новосибирск" планируется ввести в строй до конца года.

В июле 2020 года на Севмаше заложили еще две субмарины типа "Ясень-М": "Владивосток" и "Воронеж". Завершение их строительства намечено на 2027-2028 годы.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Казань АПЛ
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
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