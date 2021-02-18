Истребитель Су-57 испытал макеты новой гиперзвуковой ракеты

Истребитель Су-57 "примерил" функциональные макеты новой гиперзвуковой ракеты.

Опытный истребитель Су-57 совершил несколько испытательных полетов с макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. Об этом РИА Новости сообщил источник в ОПК. Он пояснил, что у этих образцов нет двигателей, ракетного топлива и боевой части, но по размерам, форме и весу они идентичны настоящим ракетам. Кроме того, они оснащены головками самонаведения и электроцепями, что позволило проверить, как сочетается электроника боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя.

Также в рамках испытаний состоялась примерка макетов во внутренний отсек истребителя на земле.

Собеседник агентства уточнил, что новая ракета относится к классу "воздух - поверхность".

Она предназначена для поражения систем ПВО, ПРО, пусковых установок крылатых и тактических баллистических ракет.

Она малогабаритная, что позволит Су-57 совершать длительные маневренные полеты на гиперзвуковой скорости.

В ближайшее время должны пройти бросковые испытания новой ракеты.

Напомним, что ранее в СМИ просачивалась информация о том, что Су-57 вооружат малогабаритным аналогом "Кинжала". Он будет размещаться во внутренних отсеках истребителя.

Олег Корякин