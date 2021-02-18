США продадут дорогие и бесполезные катера Украине

ВМС США избавятся от новеньких патрульных катеров типа Mk VI - слабо вооруженные корабли признаны бесполезными в конфликте с серьезным противником: Китаем и Россией. К тому же катера оказались очень дорогими - как сами по себе, так и в обслуживании. Куда деть бесполезный флот, уже придумали - продать Украине.

До конца 2021 года командование американского флота намерено списать все 12 катеров Mk VI. Соответствующее распоряжение издал вице-адмирал Джеймс Килби, заместитель начальника военно-морских операций по боевым требованиям и возможностям, пишет The Drive. Процесс вывода кораблей из боевого состава ВМС может начаться уже в марте, сообщил изданию источник в Морском экспедиционном командовании Пентагона (NESS).

По морским меркам корабли совсем новые, получены с завода в 2015-2017 годах. Изначально NESS планировало заказать 48 катеров, но результаты эксплуатации первой дюжины оказались неутешительны. За каждый Mk VI военному ведомству пришлось заплатить от семи до восьми миллионов долларов. Прогнозируемые затраты на покупку и содержание следующих кораблей серии составили $ 14-16 млн. При этом суда водоизмещением 65 тонн обладают весьма скромными боевыми качествами.

- В сценариях боевых действий против равных стран - таких, как Россия и Китай, - Mk VI рассматривались как не очень нужные, учитывая их малые размеры и ограниченную боевую мощь, - заметил начальник NESS генерал-майор Трейси Кинг, выступая на Ассоциации надводного флота США. Генерал добавил, что катера дороги в обслуживании.

Патрульные корабли вооружены парой 25-мм автоматических пушек с БМП Bradley и двумя крупнокалиберными пулеметами. Весь арсенал катера управляется дистанционно, предусмотрена установка еще четырех пулеметов либо пусковой установки небольших управляемых ракет BGM-176B Griffin.

В июне 2020 года Госдепартамент США одобрил продажу Киеву 16 боевых патрульных катеров Mk VI и другого вооружения на 600 миллионов долларов. Киев сможет использовать эти корабли для более эффективной защиты своих территориальных вод и морских интересов, отметили в Вашингтоне. Шесть катеров уже готовятся к отправке на Черное море, остальные Украина планирует приобрести за счет военного бюджета.

Антон Валагин