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Известия.ru

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте «Роскосмоса» 17 февраля.

Корабль пристыковался в телеоператорном режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, на борту МКС работал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Ракета с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля.

На борту «Прогресса» находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха, а также топливо дозаправки, питьевая вода, дополнительные запасы азота.

Экипажу экспедиции также доставлена аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

В конце августа 2020 года на МКС зафиксировали утечку воздуха. Ликвидация трещины термостойким скотчем и заплаткой из резины и алюминиевой фольги не помогла полностью устранить неполадки.

В январе текущего года эксперты рассказали «Известиям», что устранение трещины на МКС может усилить напряженность металла в других местах и следующий удар, вероятно, вызовет новое повреждение корпуса станции.

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