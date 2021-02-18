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Известия.ru

Байден намерен завершить долгие военные операции США

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В госдепартаменте заявили, что президент США Джо Байден намерен завершить долгие военные операции США, передает телеканал «Известия».

В госдепартаменте заявили, что президент США Джо Байден намерен завершить долгие военные операции США, передает телеканал «Известия».

Точных сроков ведомство пока не называет. Вашингтон намерен провести

консультации с зарубежными союзниками. На конец недели запланирована

встреча министров обороны НАТО. Отмечается, что глава минобороны США Ллойд Остин с нетерпением ждет переговоров.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
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