В госдепартаменте заявили, что президент США Джо Байден намерен завершить долгие военные операции США, передает телеканал «Известия».
В госдепартаменте заявили, что президент США Джо Байден намерен завершить долгие военные операции США, передает телеканал «Известия».
Точных сроков ведомство пока не называет. Вашингтон намерен провести
консультации с зарубежными союзниками. На конец недели запланирована
встреча министров обороны НАТО. Отмечается, что глава минобороны США Ллойд Остин с нетерпением ждет переговоров.