Противотанковый ракетный комплекс MELLS для бундесвера.

После утверждения соответствующими комитетами Бундестага предоплаты на 25 млн. евро ВС Германии заказал 666 противотанковых управляемых ракет Spike LR, общая стоимость которых составляет примерно 82 млн. евро. Ракеты относятся к многоцелевому легкому управляемому ракетному комплексу, получившему обозначение MELLS (Mehrrollenfähigen Leichten Lenkflugkörper-System). Настоящий противотанковый ракетный комплекс предназначен для применения спешенным личным составом пехоты или с транспортных платформ мотопехоты. Поставка заказанных ПТУР ожидается равными долями в 2024 и 2025 годах.

В то же время бундесвер затребовал 82 ПТРК MELLS на сумму около 23 млн. евро и заключил контракт на проведение в Израиле испытаний качества поставляемых изделий. Противотанковые ракетные комплексы планируется получить к 2024 году.

Расчет ПТРК MELLS на огневой позиции

Согласно рамочному контракту, подписанному в 2019 году, согласована закупка максимум 11 500 управляемых ракет и 214 ПТРК MELLS. С учетом определенной в феврале 2021 года 4-й партии общее количество поступивших ракет составит 2166 ед. (в остатке 9 334 ракеты). Общее количество ПТРК исчерпывается запрошенными 82 комплексами.

Производство противотанковых ракетных комплексов MELLS осуществляет совместное предприятие Eurospike, в учреждении которого приняли участие компании Rafael Advanced Defense Systems, Diehl Defense и Rheinmetall Electronics. СП наряду с бундесвером осуществляет снабжение вооруженных сил некоторых стран Восточной Европы. Большая часть производства выполняется на немецких мощностях с поддержкой поставщиков из Европы.

Подготовка ПТРК MELLS к бою

В настоящее время бундесвер использует Spike LR с дальность действия 4 км. Новое поколение ракет получит встроенное управление (integrated Control Launch Unit, iCLU). Считается, что обновленные MELLS после внедрения усовершенствованных ПТУР Spike LR 2 (с дальностью 5,5 км) откроют новые оперативно-тактические возможности. Обновленные ПТРК адаптированы к технологиям и характеристикам новой управляемой ракеты LR 2, но также полностью поддерживает существующие возможности ракет поколения LR (обратная совместимость).

Функциональные возможности оружия в бундесвере описывают следующим образом: «Передача данных по оптоволокну позволяет стрелку перенацелить ракету в полете на другую цели или осуществить корректировку точки встречи. Стрелок также может захватить цель, с которой перед выстрелом нет визуального контакта. Кроме того, ракета после выстрела способна самостоятельно долететь до цели. Так называемый принцип «выстрелил-забыл» позволяет стрелку быстро менять позицию сразу после пуска ракеты».

По материалам ресурса esut.de