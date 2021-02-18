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Противотанковый ракетный комплекс MELLS для бундесвера

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Противотанковый ракетный комплекс MELLS для бундесвера
Противотанковый ракетный комплекс MELLS для бундесвера.
Источник изображения: invoen.ru

После утверждения соответствующими комитетами Бундестага предоплаты на 25 млн. евро ВС Германии заказал 666 противотанковых управляемых ракет Spike LR, общая стоимость которых составляет примерно 82 млн. евро. Ракеты относятся к многоцелевому легкому управляемому ракетному комплексу, получившему обозначение MELLS (Mehrrollenfähigen Leichten Lenkflugkörper-System). Настоящий противотанковый ракетный комплекс предназначен для применения спешенным личным составом пехоты или с транспортных платформ мотопехоты. Поставка заказанных ПТУР ожидается равными долями в 2024 и 2025 годах.

В то же время бундесвер затребовал 82 ПТРК MELLS на сумму около 23 млн. евро и заключил контракт на проведение в Израиле испытаний качества поставляемых изделий. Противотанковые ракетные комплексы планируется получить к 2024 году.

Расчет ПТРК MELLS на огневой позиции


Согласно рамочному контракту, подписанному в 2019 году, согласована закупка максимум 11 500 управляемых ракет и 214 ПТРК MELLS. С учетом определенной в феврале 2021 года 4-й партии общее количество поступивших ракет составит 2166 ед. (в остатке 9 334 ракеты). Общее количество ПТРК исчерпывается запрошенными 82 комплексами.

Производство противотанковых ракетных комплексов MELLS осуществляет совместное предприятие Eurospike, в учреждении которого приняли участие компании Rafael Advanced Defense Systems, Diehl Defense и Rheinmetall Electronics. СП наряду с бундесвером осуществляет снабжение вооруженных сил некоторых стран Восточной Европы. Большая часть производства выполняется на немецких мощностях с поддержкой поставщиков из Европы.

Подготовка ПТРК MELLS к бою


В настоящее время бундесвер использует Spike LR с дальность действия 4 км. Новое поколение ракет получит встроенное управление (integrated Control Launch Unit, iCLU). Считается, что обновленные MELLS после внедрения усовершенствованных ПТУР Spike LR 2 (с дальностью 5,5 км) откроют новые оперативно-тактические возможности. Обновленные ПТРК адаптированы к технологиям и характеристикам новой управляемой ракеты LR 2, но также полностью поддерживает существующие возможности ракет поколения LR (обратная совместимость).

Функциональные возможности оружия в бундесвере описывают следующим образом: «Передача данных по оптоволокну позволяет стрелку перенацелить ракету в полете на другую цели или осуществить корректировку точки встречи. Стрелок также может захватить цель, с которой перед выстрелом нет визуального контакта. Кроме того, ракета после выстрела способна самостоятельно долететь до цели. Так называемый принцип «выстрелил-забыл» позволяет стрелку быстро менять позицию сразу после пуска ракеты».

По материалам ресурса esut.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael
Rheinmetall
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