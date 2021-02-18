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В России запатентовали ракеты для полетов на Луну и Марс

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Источник изображения: Изображение: Роспатент

Государственный ракетный центр имени Макеева запатентовал облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу. Описание опубликовано на сайте Роспатента, передает РИА Новости.

Линейка состоит из трех ракет с грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Отмечается, что носители грузоподъемностью около и выше 100 тонн по международной классификации называются сверхтяжелыми. «Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса», — говорится в пояснении.

Отмечается, что предлагаемые носители не многоразовые. Однако максимальная версия ракеты должна побить рекорд грузоподъемности у сверхтяжелой ракеты Saturn V, помощью которой осуществлялись пилотируемые миссии на Луну.


Александра Максимченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Saturn V
Компании
ГРЦ им. Макеева
Роспатент
Проекты
Луна
Марс
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