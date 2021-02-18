В России запатентовали ракеты для полетов на Луну и Марс

Государственный ракетный центр имени Макеева запатентовал облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу. Описание опубликовано на сайте Роспатента, передает РИА Новости.

Линейка состоит из трех ракет с грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Отмечается, что носители грузоподъемностью около и выше 100 тонн по международной классификации называются сверхтяжелыми. «Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса», — говорится в пояснении.

Отмечается, что предлагаемые носители не многоразовые. Однако максимальная версия ракеты должна побить рекорд грузоподъемности у сверхтяжелой ракеты Saturn V, помощью которой осуществлялись пилотируемые миссии на Луну.

Александра Максимченко