Разработчик ракеты "Сармат" запатентовал носители для полетов на Марс

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственный ракетный центр им. Макеева - разработчик межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и баллистической ракеты подлодок "Синева" - зарегистрировал в Роспатенте облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу.

Описание изобретения к патенту опубликовано на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ранее стало известно, что создание российской сверхтяжелой ракеты "Енисей", первый полет которой планировался на 2028 год, оказалось отложено. Как заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, проект будет пересмотрен и новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования.

Предлагаемая Центром Макеева (входит в "Роскосмос") линейка ракет не относится к многоразовым, но в максимальной версии должна быть более грузоподъемной, чем самая грузоподъемная из созданных до нынешнего дня сверхтяжелая ракета - Saturn V, с помощью которой осуществлялись пилотируемые миссии на Луну.

Всего предлагается к созданию три ракеты грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонн, 106 тонн и 160 тонн. Ракеты грузоподъемностью около и выше 100 тонн по международной классификации называются сверхтяжелыми.

"Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса", - говорится в пояснении к патенту.

Пуски ракет предлагается проводить с космодрома Восточный, а доставлять на космодром ракетные блоки, из которых должна собираться сверхтяжелая ракета, воздушным транспортом, в частности, самолетами Ан-124 "Руслан".

В ракетах предлагается использование кислородно-керосиновых двигателей РД-171МВ и кислородно-водородных РД-0120 (оба типа использовались в советской сверхтяжелой ракете "Энергия").

Сверхтяжелые ракеты предназначены для выведения на околоземную орбиту крупных объектов массой в десятки тонн или запуску космических аппаратов и кораблей к Луне и другим телам Солнечной системы.

В прошлом веке в мире запускались ракеты сверхтяжелого класса Н-1 и "Энергия" (СССР), а также Saturn V (США). В настоящее время в мире эксплуатируется только одна ракета сверхтяжелого класса - американская Falcon Heavy. Кроме того, ведется разработка SLS и Starship в США, Chang Zheng-9 в Китае.