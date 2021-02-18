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РИА Новости

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"

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Подводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта "Ясень-М".
Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Строительство четырех еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Ясень-М" (885М) не отстает от графика, сейчас субмарины находятся на стапелях, сообщил РИА Новости гендиректор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.

Головная АПЛ "Казань" приступила к испытаниям еще в 2017 году, а передача ее флоту несколько раз откладывалась. Следующую подлодку, "Новосибирск", спустили на воду в конце 2019 года, чтобы по планам передать ВМФ в 2020 году, однако и этого не произошло.

"Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск" и "Пермь" находятся на разных этапах строительства. Работы выполняются по графику, согласованному с министерством обороны РФ", - сказал Будниченко.

Он пояснил, что сейчас подлодки находятся на этапе стапельных работ. Также на стапеле еще одна АПЛ этого проекта - "Ульяновск". Работы на ней также идут по графику, сказал собеседник агентства.

В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа "Ясень" проекта 885 - "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".

Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж". Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал РИА Новости, что их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.

Многоцелевые атомные субмарины усовершенствованного проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении подлодок - мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль в перспективе должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
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885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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