Боевая экипировка "Сотник" может получить функцию электрообогрева

В экипировку войдут совершенно новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микро-беспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Боевая экипировка третьего поколения "Сотник" разработки ЦНИИточмаш (входит в Ростех) может получить автономные системы электрообогрева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Соответствующее оборудование могут получить комплекты, предназначенные для использования подразделениями специального назначения сухопутных войск, специальных служб, а также диверсионно-разведывательными группами ВМФ РФ. Решение о включении оборудования в состав комплектов будет приниматься заказчиком военной экипировки", - сказали в Ростехе, отметив, что ведущий институт-разработчик военной экипировки ЦНИИточмаш обладает необходимыми компетенциями.

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш приступит к работе над экипировкой "Сотник" в 2021 году. В экипировку войдут совершенно новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микро-беспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение с их камер будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. Благодаря применению инновационных материалов и совмещению функций отдельных элементов вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 кг. Планируется, что комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году.