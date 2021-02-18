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ТАСС

Военнослужащие службы горючего ВС РФ рассказали о работе в Сирии

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Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим
Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Главной задачей этого подразделения является обеспечение топливом осуществляющей вылеты с авиабазы Хмеймим российской авиации

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 17 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие службы горючего, которая в российских вооруженных силах отвечает за доставку, хранение и контроль качества топлива для техники, рассказали о службе в Сирии в свой 85-летний юбилей, который отмечается 17 февраля. Главной задачей этого подразделения в стране является обеспечение топливом осуществляющей вылеты с авиабазы Хмеймим российской авиации.

"Ни одного срыва обеспечения ГСМ нашей группировки не было. Четко налаженная система контроля качества обеспечила безаварийную работу наземной техники и летательных аппаратов группировки", - рассказал журналистам начальник службы горючего группировки ВС РФ в Сирии Максим Соколов.

Топливо для всей техники приходится везти из России с помощью танкеров. За время работы в Сирии служба обустроила склады для горючего, в том числе подземные для авиационного керосина, а также централизованную заправочную станцию для наземной техники. Самолеты и вертолеты заправляют прямо на собственных стоянках.

Качество топлива контролирует специальная лаборатория, которая проверяет каждую партию. "Мы приходим, отбираем пробу. Смотрим ее на наличие воды, механических примесей, определяем плотность. После этого определяем по фракционному составу - если все соответствует нормам, с топливом можно работать", - рассказал журналистам начальник лаборатории по контролю качества горючего Алексей Тимченко. По его словам, процедура анализа обычно занимает от 30-40 минут до двух-трех часов.

История службы горючего ведется с создания 17 февраля 1936 года Управления снабжения горючим Красной армии. Сейчас она является одной из ведущих структур системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

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