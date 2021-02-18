В ПТУР третьего поколения Россия отстала даже от Индии

Российская оборонная промышленность традиционно лидирует по многим направлениям. Например, нам нет равных в технике противовоздушной обороны. Хороши наши истребители, танки, вертолеты, стрелковое оружие.

Однако, есть позиции, где мы значительно отстаем. Уже много раз писали о проблемах с ударными беспилотниками. Сейчас вроде бы наметились позитивные изменения, но предстоит еще многое сделать, чтобы догнать США, Израиль и Китай.

У нас нет противотанковых комплексов третьего поколения, действующих по принципу "выстрелил - забыл". В то же время в создании этого оружия преуспели не только западные государства, израильтяне, КНР, но даже и не самая передовая в военном отношении Индия.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Местные разработчики сумели довести до ума свой "долгострой" -разрабатываемый еще с 90-х годов самоходный ПТРК Nag, обладающий головкой самонаведения, способной запоминать цель и без помощи человека уничтожать ее на дистанции в 4000 м.

Причем объекты атакуются в самую уязвимую часть - крышу. Создана также вертолетная версия, бьющая уже на 8000 м.

В минувшем году стало известно о разработке в Индии переносного ПТРК третьего поколения Amogha-III, который является аналогом американского Javelin.

Также появилась информация о том, что Алжир закупил в Китае комплексы третьего поколения Red Arrow-12 ( HJ-12). Не исключено, что в ближайшие годы китайцы смогут проникнуть с таким оружием даже в армии стран СНГ, как это произошло уже с БПЛА. И старые ПТУР второго поколения будут приобретать разве что бедные страны Африки.

Дмитрий Лемешко