В "Калашникове" рассказали о достоинствах нового пистолета Лебедева

Руководитель направления дирекции группы компаний "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой сообщил ,что этот пистолет легче и компактнее зарубежных аналогов, но при этом не уступает им по боевым качествам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новейший компактный пистолет Лебедева (ПЛК) легче и компактнее наиболее распространенных в мире пистолетов, но при этом не уступает им по боевым качествам. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления дирекции группы компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой.

"Если мы сравниваем ПЛК с SIG P226, Glock 17, Beretta M9A3 - он легче и компактнее, но ничем не уступает вышеперечисленным пистолетам по основным характеристикам", - сказал он в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби.

По словам представителя "Калашникова", актуальна тенденция, в соответствии с которой компактные пистолеты принимаются на вооружение вместо полноразмерных образцов.

"Компактные пистолеты, несмотря на меньшие габариты и вес, мало уступают полноразмерным аналогам по основным характеристикам. А появление коллиматорных прицелов на пистолетах и магазинов увеличенной емкости привело к тому, что компактные пистолеты ничем не уступают своим полноразмерным собратьям. При этом компактный пистолет универсальнее - его легче переносить скрытно, а значит он может использоваться и оперативными сотрудниками правоохранительных органов", - отметил Онокой.

В качестве наиболее известного примера он привел принятие на вооружение Корпуса морской пехоты США компактного пистолета SIG M18 вместо полноразмерного SIG M17.

Как сообщил Онокой, ПЛК полностью соответствует вышеупомянутой тенденции. "Имея вес восьмизарядного пистолета Макарова ПЛК оснащен магазином на 14 патронов. При необходимости могут использоваться и магазины большей емкости. Все органы управления двухсторонние, а значит и левша, и правша смогут одинаково эффективно использовать данный пистолет. Рамка выполнена из алюминия, что увеличивает служебную прочность оружия, особенно при использовании мощных боеприпасов повышенной пробиваемости 7Н21", - сказал он.

Ранее стало известно, что компания впервые продемонстрирует пистолет Лебедева за рубежом на IDEX-2021.