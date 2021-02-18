Индийская армия приняла на вооружение танк Arjun Mk 1A

14 февраля 2021 года в присутствии премьер-министра Индии Нарендры Моди в Ченнаи (индийский штат Тамилнад) состоялась церемония формальной передачи индийской армии танка национальной разработки модификации Arjun Mk 1A, являющегося модернизированным вариантом ранее созданного танка Arjun Mk 1 и созданного расположенным в Авади в Ченнаи Центром разработок боевых машин (Combat Vehicles Research & Development Establishment - CVRDE) Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO) министерства обороны Индии. Как можно понять, на церемонии был передан индийской армии один из опытных образцов танка Arjun Mk 1A.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии формальной передачи индийской армии модернизированного танка национальной разработки Arjun Mk 1A. Ченнаи, 14.02.2021 (с) www.business-standard.com

Смысл этой церемонии, видимо, примерно эквивалентен официальному принятию Arjun Mk 1A, и сама церемония была организована в честь выдачи 12 февраля 2021 года министерством обороны Индии государственному оборонно-промышленному объединению Ordnance Factory Board (OFB) контракта стоимостью 8500 кроров рупий (1,165 млрд долл) на изготовление 118 серийных танков Arjun Mk 1A. Поставка законтрактованных 118 танков Arjun Mk 1A, которые будут строиться на танковом заводе Heavy Vehicles Factory (HVF) объединения OFB в Авади в Ченнаи, должна быть начата через 30 месяцев и завершена в течении пяти лет.

"Танк, сделанный в Тамилнаде, будет использоваться на наших северных границах для обеспечения безопасности нации. Это демонстрирует единый дух Индии - Бхарат Экта Даршан", - заявил премьер-министр Моди, - "Мы продолжим работать над тем, чтобы наши вооруженные силы стали одними из самых современных в мире. В то же время концентрация на превращении Индии в атманирбхар (самодостаточную страну) в оборонном секторе развивается полным ходом".

Танк Arjun Mk 1A создавался CVRDE по требованиям министерства обороны Индии с целью улучшения конструкции печально известного долгостройного индийского национального танка Arjun Mk 1. Напомним, что с 2004 по 2011 годы для индийской армии на танковом заводе HVF объединения OFB в Авади были изготовлены 124 серийные машины Arjun Mk 1, которыми оснащены два танковых полка (43-й и 75-й, штатно по 45 танков).

В 2010 году министерство обороны Индии в предварительном порядке заключило соглашение на производство еще 124 танков Arjun Mk 1, однако в итоге танки второй серии были вовлечены в вихрь постоянных переделок и доработок, в результате чего была создана модификация Arjun Mk 1А, а итоговый контракт на их поставку (уже в количестве 118 танков) был подписан только теперь.

Согласно заявлению DRDO, в конструкцию Arjun Mk 1А внедрено 71 улучшение по сравнению с Arjun Mk 1, в том числе 14 "значительных". Сообщается, что основными отличиями в конструкции танка Arjun Mk 1А от Arjun Mk 1 являются: внедрение динамической защиты индийского производства и улучшенной индийской композитной брони Kanchan, установка панорамного прицела командира CPS Mk II, улучшенного прицела наводчика с внедрением автомата сопровождения цели, дистанционно управляемого пулеметного модуля на крыше башни, новой навигационной системы, модернизированной системы связи, системы предупреждения о лазерном облучении LWCMS, более мощной (8,5 КВт) вспомогательной силовой установки, автоматизированной системы управления шасси, модернизированной гидропневматической подвески и доработанной трансмиссии. Снаряды в боеукладке теперь размещены в индивидуальных защищенных контейнерах, 120-мм нарезная пушка доработана для возможности использования новых боеприпасов, а также разрабатываемой DRDO перспективной танковой управляемой ракеты. Башня танка переработана с целью снижения ее высоты. При этом боевая масса танка Arjun Mk 1А, как сообщается, выросла с 64 тонн до 68,5 тонн.

Заявлено, что количество импортных комплектующих иностранного производства в Arjun Mk 1А сокращено с 63 до 54 процентов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии формальной передачи индийской армии модернизированного танка национальной разработки Arjun Mk 1A. Ченнаи, 14.02.2021 (с) www.business-standard.com

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