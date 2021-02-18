Войти
Известия.ru

В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля

384
0
0
Источник изображения: Фото: NASA/JPL-Caltech

Инженеры Лаборатории реактивного движения американского космического агентства NASA сообщили, что американский марсоход Perseverance исправен и готов осуществить посадку на Марсе в кратере Джезеро примерно в 23:55 мск 18 февраля. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба агентства.

Это будет уже пятый марсоход NASA, приземлившийся на планете. Отмечается, что кратер Джезеро является местом, где, по мнению ученых, древняя река впадала в озеро, и где накопились отложения в форме веера. Однако там есть крутые скалы, песчаные дюны и поля валунов, что делает местность одной из самых сложных марсианских ландшафтов для приземления.

«Команда Perseverance вносит последние штрихи в сложную хореографию, необходимую для приземления в кратере Джезеро. Никакая посадка на Марс не гарантирована, но мы готовились десять лет, чтобы поставить колеса этого марсохода на поверхность Марса и приступить к работе», — заявила заместитель руководителя миссии Дженнифер Троспер.

Ожидается, что корабль войдет в марсианскую атмосферу на скорости 19, 5 тыс. км / ч и максимальный нагрев его поверхности от сопротивления атмосферы составит около 1,3 тыс. градусов по Цельсию. Одним из первых действий Perseverance после приземления станет фотосъемка местности и отправка снимков на землю.

В NASA отметили, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является поиск признаков микробной жизни на планете. Его миссия станет первой по сбору и хранению марсианских пород для последующего возвращения на Землю.

14 февраля эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса. 9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Продукция
РС-18
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
15.10.2020
Глава NASA надеется, что Россия присоединится к "Соглашениям Артемиды" по освоению космоса
07.09.2020
США решили построить атомный реактор на Луне
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
01.08.2018
Марс приближается к Земле, а мы к нему — нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение