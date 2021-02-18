В ОАЭ намечен премьерный показ автомата АК-19

В столице ОАЭ открывается крупнейший международный военно-технический салон IDEX 2021. Пандемийные ограничения наложили свой отпечаток. Салон не будет столь представительным, как в прошлые годы. Но участие в нем нашей страны обещает стать ярким.

В частности, концерн "Калашников" впервые представит за рубежом свой новейший АК-19. Кстати, хоть в концерне и заявили о мировой премьере, но это не совсем верно. Этот автомат показывали на форуме "Армия-2020", который позиционируется как международный. Поэтому корректно говорить именно о зарубежной премьере.

Изюминка автомата в том, что он разработан под стандартный патрон НАТО 5,56х45 мм, который широко распространен в странах Ближнего Востока. АК-19 создан на основе автомата АК-12, который принят на вооружение Российской армии в 2018 году и уже прошел боевую обкатку в Сирии. Кстати сказать, именно AK-12 сразу привлек внимание потенциальных зарубежных заказчиков. Они же и предложили разработать его версию под натовский калибр. Надо отметить, такие патроны используются в силовых структурах почти сотни стран мира. И такая работа была выполнена. Интерес к АК-19 проявили даже государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова.

По словам гендиректора "Калашникова" Дмитрия Тарасова, этот автомат полностью ориентирован на внешний рынок. "Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX 2021, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", - сказал Тарасов, слова которого цитирует пресс-служба концерна.

Что из себя представляет это оружие?

Автомат оснащен планками Пикатинни, позволяющими использовать различное навесное оборудование, и телескопическим прикладом оригинальной конструкции. Также АК-19 имеет диоптрийный прицел новой конструкции и быстросъемный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

Отдельно стоит сказать о прикладе, который в общепринятом представлении никогда не считался основной деталью стрелкового оружия. В данном случае это не так. Специалисты определяют его модульным. Такая конструкция позволяет в одном автомате реализовать практически всю линейку стрелкового оружия - от пистолетов-пулеметов до пулеметов и даже снайперских винтовок. За счет чего это удается сделать, особо не разглашается. Но, скорее всего, спецам по оружию можно верить. Новый приклад складывается на левую сторону и выдвигается на 6 позиций по длине.

Как сказал один из представителей концерна "Калашников", АК-19 - история эволюции знаменитого АК-47 - самого знаменитого автомата ХХ века. То есть и у натовского варианта АК есть возможность стать знаменитым.

Впрочем, есть и другой автомат всемирно известного оружейного концерна, в котором может использоваться боеприпас НАТО, правда, более мощный. Это АК-308, разработанный под патрон калибра 7,62х51 мм. Впервые его показали на "Армии-2018", и он сразу привлек к себе повышенное внимание иностранных гостей форума.

Американское издание The National Interest даже посвятило АК-308 отдельную статью, назвав новый автомат "одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия".

В конструкции достаточно оригинального АК-308 использованы элементы и узлы автоматов АК-103 и АК-12 и даже ручного пулемета РПК-74М.

Потенциальными покупателями для ижевского АК-308 вполне могут стать Бразилия, Индия и Пакистан. В рамках работы форума "Армия-2018" именно представители Пакистана проявляли наибольший интерес к этому автомату.

Так что концерн "Калашников" к прорыву в новые сегменты рынка вооружений готов.

Стоит вспомнить одну показательную публикацию 2018 года. Более чем солидное издание The Washington Post тогда сообщило, что Пентагон намерен заказать у местных производителей оружия партии автомата Калашникова, снайперские винтовки СВД, российские пулеметы среднего и крупного калибра.

Другое издание - The National Interest - опубликовало материал, в котором со ссылкой на заявление американского командования говорилось о желании производить копии ПКМ - пулемета Калашникова модернизированного, а также крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес".

В госкорпорации "Ростех", в которую входит оружейный концерн, тогда выразили недоумение в связи с возможностью такого производства. "Если у кого-то есть желание работать легально, то нужно обращаться в "Рособоронэкспорт". В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве", - отмечали в "Ростехе".

Интерес к АК-19, имеющему натовский калибр 5,56х45 мм, проявили даже те государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова

По данным The Washington Post, к принятию такого решения военное командование страны подтолкнули сложности, возникающие при обслуживании оружия американского производства. Надо понимать, что в самых горячих точках - Афганистане, Ираке и Сирии. Американские автоматы, пистолеты и пулеметы внешне, как считают некоторые эксперты, эстетичнее грубоватых российских образцов, да и по своим характеристикам они нередко превосходят старые АК. Но вот в условиях реальной войны, особенно там, где много пыли, песка, грязи, вся красота блекнет перед очень надежной российской военной техникой.

В СМИ были опубликованы слова представителя командования силами специальных операций США Мэтта Аллена. Он заявил, что "производство такого оружия американскими компаниями положительно скажется на зарубежных партнерах, которым подобное оружие (российское) более знакомо, так как повсеместно используется в районах боевых действий".

В зарубежной прессе нередко публикуются снимки даже американских солдат, воюющих на Ближнем Востоке и Афганистане, с автоматами и пулеметами Калашникова в руках. Что лишний раз свидетельствует о его надежности.

А новые образцы АК, сохранив надежность, обрели вполне и современную техническую эстетику.

Сергей Птичкин