Новый военный гарнизон Войска Польского у границ Беларуси

В польском г. Бяла-Подляска, в 35 км от белорусской границы и г.Бреста завершается формирование механизированного батальона Войска Польского. Батальон войдет в состав 1-й танковой бригады, штаб которой находится в г.Весола под Варшавой.

Создание батальона в Бяла-Подляске связано с формированием в составе новой 18-й механизированной дивизии бригад четырехбатальонного состава. В остальных дивизиях Войска Польского бригады имеют по три батальона.

Новый механизированный батальон будет размещен на территории бывшего военного аэродрома в Бяла-Подляске, на котором раньше дислоцировались самолеты учебной авиации. Ожидается, что через полгода начнется комплектование батальона личным составом. Отмечается, что среди местного населения есть достаточное количество граждан, уже изъявивших желание стать профессиональными военнослужащими.

К настоящему времени уже сформирован командный состав батальона, достраиваются отдельные помещения. Часть личного состава уже набрана и проходит начальное обучение в учебных центрах. Первоначально часть военнослужащих будет размещаться в контейнерном городке.

Основным вооружением нового батальона будут БМП-1. К концу года в воинской части планируется иметь около 500 человек.

Размещение батальона в Бела-Подляске - это только начало создания здесь большого гарнизона. В дальнейшем здесь планируется развернуть зенитный дивизион 18-й мд, а также учебный центр дивизии площадью более 600 гектаров. Всего в городе к 2026 г. планируется иметь около 2,5 тыс. военнослужащих.

Николай Астровский