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Naked Science

Подписан контракт на первый запуск «простой и дешевой» американской ракеты-носителя

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Первая ступень RS1
Первая ступень RS1.
Источник изображения: ABL Space Systems

Американская компания ABL Space Systems подписала контракт на первый запуск ракеты-носителя RS1. Его могут провести весной этого года.

Как сообщает SpaceNews, компания-разработчик ракет-носителей ABL Space Systems запустит два спутника для L2 Aerospace весной 2021-го. Их будут использовать для тестирования новых технологий и поддержки учебных мероприятий.

Заявление о предстоящем запуске было сделано примерно через неделю после того, как Lockheed Martin объявила, что выбрала ABL Space Systems для запуска с территории Великобритании. Его намерены провести в 2022 году.

Опытная версия RS1

Источник изображения: ABL Space Systems

RS1 — небольшая ракета-носитель, способная выводить на низкую околоземную орбиту до 1350 килограммов грузов. Сейчас носитель находится на заключительной стадии разработки. Ракета имеет две ступени. Каждая из них использует двигатель E2: девять таких изделий установлено на первой ступени и один — на второй. Верхнюю ступень, напомним, испытали в октябре прошлого года.

Отличительные особенности ракеты — относительная простота и дешевизна. Согласно планам, запуск будет стоить 12 миллионов долларов.

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Страны
Великобритания
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
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