Китайский луноход Yutu-2 заметил странный монолит на обратной стороне Луны

Лунный монолит

Национальное космическое управление Китая сообщило о срочных изменениях в программе работы лунохода Yutu 2. Аппарат совсем недавно, 6 февраля, вернулся из спящего режима, куда уходил на время холодной лунной ночи. На одном из последних снимков поверхности Луны, отправленном перед отключением связи, он запечатлел нечто необычное, ради чего ученые и решили поменять маршрут лунохода.

Находка – камень странной формы, который похож на обломок плиты, торчащей из реголита. Ученых смущают вертикальное расположение и острые, ярко выраженные грани булыжника. Дело в том, что на поверхности Луны происходит много разных процессов, вроде ударов метеоритов или температурного расширения грунта, но все они имеют циклический характер, что похоже на движение морского прибоя, которое иногда прерывается штормами. Как следствие, большинство пород имеют округлые очертания, они обточены как морская галька. Но не этот камень. Наиболее реалистичная версия – камень очень молод, он образовался в результате раскола породы от удара метеорита, либо сам является его осколком. Чтобы проверить это, нужно подвести луноход вплотную и задействовать спектрометр VNIS, который определит состав материала. Как минимум, ученые надеются узнать, является ли предмет местным, частью Луны, либо это нечто экзотическое, гость извне. И если верно второе, то у миссии появится новая интересная цель – осмотреться в округе и попробовать понять, откуда он взялся.