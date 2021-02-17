Новый материал увеличит ёмкость литий-ионных батарей в 3 раза

Увеличить емкость и продлить срок службы литий-ионных батарей смогли ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в составе международного коллектива. По словам исследователей, они синтезировали новый наноматериал, который сможет заменить низкоэффективный графит, применяемый сегодня в литий-ионных батареях.

Литий-ионные батареи - основной тип аккумуляторов для бытовых приборов от смартфонов до электромобилей. Цикл зарядки-разрядки в таком аккумуляторе обеспечивается движением ионов лития (Li+) между двумя электродами - от отрицательно заряженного анода к положительно заряженному катоду.

Сфера применения литий-ионных батарей постоянно расширяется, но при этом, по словам ученых, их емкость до сих пор ограничена свойствами графита - основного анодного материала. Ученым НИТУ "МИСиС" удалось получить новый материал для анодов, способный обеспечить серьезный прирост емкости и продлить время службы батареи.

"Полученные нами пористые наноструктурные микросферы состава Cu0,4Zn0,6Fe2O4 в качестве материала анода обеспечивают емкость выше, чем у аналогов минимум на 30%, позволяя при этом увеличить число циклов зарядки-разрядки в 5 раз, - рассказал ассистент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Евгений Колесников. - Такое улучшение достигается за счёт синергетического эффекта при сочетании особой наноструктуры и состава использованных элементов".

Синтез конечного материала происходит в один шаг без промежуточных этапов благодаря использованию метода спрей-пиролиза. Для этого, как объяснили ученые, водный раствор с ионами нужных металлов превращают в туман при помощи ультразвука, а затем воду при температурах до 1200°С выпаривают с разложением исходных солей металлов. В результате получаются сферы микронных или субмикронных размеров с пористостью, необходимой для работы в литий-ионной системе.

Электрохимические исследования материала, синтезированного специалистами НИТУ "МИСиС", проводились учеными Сеульского национального университета науки и технологий (Республика Корея), Норвежского университета науки и технологий (Норвегия) и Института науки и технологий SRM (Индия). В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиски новых более эффективных составов аккумуляторных электродов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.