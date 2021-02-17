Мнение эксперта: Высокие требования по локализации ставят под угрозу производство компонентов для «зеленой» энергетики в России

Основную угрозу развитию генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России создают жесткие требования по локализации производства компонентов для электростанций.

Это может привести к частичной утрате наработанных промышленных компетенций на недавно созданных предприятиях, выпускающих комплектующие и оборудование для солнечной и ветровой энергетики, а также негативно отразится на глобальной конкурентоспособности всей отечественной продукции за счет относительного "утяжеления" ее углеродного следа.

Такой вывод содержится в обзоре Информационно-аналитического центра "Новая энергетика", подготовленном по просьбе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО.

Требования по доле производимого на территории России оборудования и компонентов для проектов солнечной и ветровой энергетики на уровне 65-70% с планами дальнейшего ужесточения по новой программе развития ВИЭ до 2035 года являются самыми высокими среди стран, развивающих альтернативную генерацию. Причем этот показатель локализации установлен для чрезвычайно малого по своим объемам рынка: сейчас солнечные и ветровые станции вырабатывают 0,2% электроэнергии в стране, даже по самым оптимистичным прогнозам к 2035 году эта доля не превысит 2-3%. Если подходы не изменятся, то производителям не будет смысла держать в России полноценные производства ради нескольких десятков мегаватт в год, и они закроются, опасается автор доклада Владимир Сидорович.

Группа РОСНАНО является одним из основных участников создания основ альтернативной энергетики в России. Благодаря ее усилиям осуществлен трансфер зарубежной технологии производства солнечных панелей, ее апгрейд за счет российских разработок в петербургском Научно-техническом центре тонкопленочных технологий в энергетике, в Чувашии построено крупнейшее в стране предприятие по производству панелей - завод "Хевел", введены в строй десятки солнечных электростанций общей мощностью свыше 700 МВт. В обязательствах до 2024 года еще около 400 МВт.

Фонд развития ветроэнергетики, созданный РОСНАНО и компанией "Фортум", начал эксплуатацию четырех ветропарков общей мощностью 350 МВт, а общий портфель проектов этого Фонда до 2024 года достигает 1,8 ГВт. Ключевые элементы ветроустановок также производят в России: для этого созданы предприятия по изготовлению башен, лопастей и гондол. Ульяновский наноцентр ULNANOTECH инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ входит в Консорциум инвесторов Ульяновской области, который, наряду с РОСНАНО и международной компанией Vestas, является партнером проекта по выпуску лопастей для ветроустановок на заводе "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" в Ульяновске.

При поддержке ФИОП созданы образовательные программы и ведется подготовка специалистов для солнечной и ветровой энергетики.

Солнечная и ветровая энергетика - один из самых бурно развивающихся секторов во всем мире. В настоящее время их совместная доля в производстве электроэнергии в глобальном масштабе составляет около 10%, в Германии - 42% (в целом в Европейском Союзе - 21%), в Великобритании - 33%, в Китае - 10%. В большинстве энергетических сценариев солнечная и ветровая энергетика станут крупнейшими производителями электричества на Земле и займут к 2050 году долю в 40-60%, отмечается в обзоре Владимира Сидоровича. Столь высокая прогнозная доля солнечной и ветровой энергетики предполагает колоссальный рост генерирующих мощностей - в десять и более раз.

В последние годы быстрым наращиванием мощности альтернативной генерации занялись даже наиболее крупные производители углеводородов: Норвегия, где 95% потребляемой электроэнергии вырабатывается на ГЭС, строит ветровые электростанции; этим же активно занимаются Канада, Саудовская Аравия. Все "нефтяные" монархии Ближнего Востока и Иран инвестируют значительные средства в создание солнечной генерации. Все страны БРИКС, за исключением России, имеют масштабные планы дальнейшего развития солнечной и ветровой энергетики.

Планы развития солнечной и ветровой энергетики в Российской Федерации являются самыми скромными среди всех сколько-нибудь заметных на экономической карте мира стран. Обсуждаемый "второй раунд" программы ДПМ ВИЭ предполагает строительство до 2035 года примерно 7 ГВт ветровых и солнечных электростанций. С учетом объемов действующей программы (менее 6 ГВт), к 2035 году можно ожидать в России около 13 ГВт общей установленной мощности солнечной и ветровой генерации. Для сравнения: в Китае уже сейчас есть 415 ГВт мощностей альтернативной генерации, в США - 164 ГВт, в Индии - 72 ГВт, Бразилии - 18 ГВт.

Природные ресурсы для "зеленой" генерации в России не хуже, чем в большинстве других стран. Годовой коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) превышает 30% в Калининградской и Ленинградской областях, на Юге и Крайнем Севере России и других районах. В России множество территорий богатых солнечными ресурсами, такие как Астрахань, Забайкалье, юг Приморского края, где КИУМ может превышать 17%. Это сопоставимо с эффективными французскими, итальянскими или испанскими проектами.

Расширение "зеленой" генерации происходит по двум причинам. Во-первых, резко снижается стоимость солнечной и ветровой генерации, обеспечивая экономическую целесообразность использования естественных природных ресурсов. Во-вторых, перед всем человечеством стоит задача декарбонизации национальной экономики и прежде всего энергетики для снижения негативного воздействия на климат.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.