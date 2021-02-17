«Охотник» в пятом поколении: Су-57 и дроны станут использовать вместе

Эскадрильи истребителей и тяжелых беспилотников смогут контролировать территории в тысячи километров

Российские истребители-невидимки пятого поколения Су-57 будут штатно действовать вместе с тяжёлыми разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник». Для этого их хотят объединить в смешанные авиаполки. Такое решение радикально усилит возможности ВКС. Беспилотники и самолеты закроют непроницаемым щитом территории в сотни и даже тысячи километров. Также они смогут уничтожать важнейшие цели в тылу противника, оставаясь незамеченными. Сегодняшний технический уровень вполне позволяет решить подобную задачу, считают эксперты.

Парная охота

Министерство обороны прорабатывает вопрос интеграции тяжёлых БЛА С-70 «Охотник» в Вооружённые силы. Рассматривается вариант введения их в состав полков истребителей пятого поколения Су-57, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. На две-три эскадрильи «Сушек» будет приходиться одна с БЛА. Боевые машины начнут действовать совместно, используя новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта.

По словам собеседников «Известий», новая схема радикально расширяет боевые возможности российских ВКС. Пары Су-57 и «Охотник» закроют непроницаемым воздушным щитом пространство в сотни и даже тысячи километров. Также истребители и дроны-невидимки смогут наносить высокоточные удары по важным объектам вероятного противника.

В настоящее время военные уже имеют положительный опыт объединения в авиаполках беспилотников и истребителей. Как ранее писали «Известия», эскадрилья беспилотных разведчиков «Форпост» вошла в состав 689-го истребительного полка в Калининграде. А в Крыму подразделение дронов пополнило состав 318-го смешанного авиаполка.

В декабре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о просьбе со стороны Минобороны об ускорении создания ударных беспилотников С-70 «Охотник». Глава госкорпорации напомнил, что этот БЛА уже испытывался во взаимодействии с новейшим истребителем Су-57.

Тогда же первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов заявил, что серийные закупки С-70 включат в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы, которую сейчас разрабатывают. Он также рассказал о подробностях совместных испытаний Су-57 и тяжёлого беспилотника.

По словам Андрея Ельчанинова, на них отрабатывается взаимная передача информации между воздушными судами — перераспределение целей в полете, выдерживание интервалов и дистанции, выполнение противоракетных маневров. В перспективе лётчик-истребитель сможет управлять сразу несколькими БЛА, распределяя им задачи.

Тесная связь

Как ранее сообщали «Известия», сейчас ведётся строительство трех опытных образцов С-70 «Охотник». В 2022-2023 годах они присоединятся к программе испытаний.

Ещё до первого полёта С-70 в 2019 году на одном из тестовых образцов Су-57 заметили необычную эмблему: силуэты нового тяжёлого беспилотника конструкции «Сухого» и истребителя пятого поколения, объединённые стилизованной молнией — общепринятым символом связи. Это сразу дало понять о планах тесной интеграции перспективных машин.

В одном из первых лётных испытаний «Охотника» его сопровождал в воздухе прототип Су-57. Министерство обороны отчиталось об отработке взаимодействия нового беспилотника и самолёта-лидера. При помощи малозаметного БЛА удалось расширить радиолокационное поле истребителя и навести его дальнобойные ракеты без необходимости пилотируемой машине заходить в зону действия ПВО противника.

Финальная версия «Охотника» будет иметь отличия от той, что испытывается сейчас. Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию серийного варианта С-70 Минобороны и компания «Сухой» подписали в конце 2019 года. Завершить её планируется в конце 2025-го. На окончательной версии установят плоское сопло двигателя без форсажной камеры. Оно обеспечит меньшую заметность беспилотника в радиолокационном и тепловом диапазоне.

Тяжёлый 20-тонный дистанционно-управляемый аппарат уже входит в число самых крупных и мощных беспилотников в мире. Его грузоподъёмность и габариты бомбового отсека позволяют нести любые типы авиационного вооружения, которые можно применять и с истребителей Су-57.

— В современных условиях такая схема может сработать, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Дистанционное управление летательными аппаратами с борта другого самолёта пытались наладить ещё во время Второй мировой войны. Но тогда технологии были слишком сырые. А сейчас пилоту истребителя уже не придётся отвлекаться, чтобы напрямую контролировать все действия беспилотника. Достаточно поставить задачу дрону, а дальше он будет выполнять её самостоятельно, используя сложные алгоритмы и элементы искусственного интеллекта.

Даже при использовании спутниковых каналов связи неизбежна задержка прохождения сигнала, что мешает сейчас задействовать большие беспилотники в воздушном бою или в сложной быстро меняющейся обстановке. Человек с анализом ситуации справляется лучше, а прямое автоматизированное взаимодействие систем БЛА и истребителя ликвидирует задержки, считает эксперт.

Начало серии

Перед новым годом Минобороны приняло в состав ВКС первый серийный истребитель Су-57. До конца 2024-го должны поступить ещё 22 таких самолёта. Всего же по действующим госконтрактам до 2028 года произведут 76 машин пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Помимо первого серийного ещё десять опытных и предсерийных образцов продолжают программу испытаний и используются для обучения лётного состава. Уже ведётся работа по планированию дополнительных закупок истребителей пятого поколения. Их включат в новую госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы.

С 2024 года ВКС начнут получать усовершенствованную версию Су-57 «второго этапа». На ней будут установлены новые, ещё более мощные двигатели, известные под обозначением «Изделие 30». Среди других крупных изменений — расширение списка вооружения, модернизация кабины лётчика, улучшение маневренности и снижение заметности истребителя. После этого планируется нарастить темпы выпуска новых машин.

Минобороны сообщало о двух командировках опытных образцов Су-57 в Сирию. Там они выполняли полёты, в том числе и на боевое применение оружия. Были опробованы образцы дальнобойных ракет «воздух-земля», специально разработанных для размещения во внутренних отсеках российского истребителя.

Антон Лавров