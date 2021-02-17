НАТО расширило разведывательные возможности в Европе

Натовские «Фениксы» готовы стеречь границы альянса в Европе. Вчера, 15 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что все пять беспилотников RQ-4D Phoenix получили статус боевой готовности.

Последний из пяти заказанных для европейских стран НАТО беспилотник RQ-4D Phoenix прибыл на итальянскую авиабазу Сигонелла в ноябре прошлого года. Разведывательные дроны закупаются в рамках программы Alliance Ground Surveillance (AGS) и должны обеспечить страны НАТО актуальной разведывательной информацией в Европе и на её границах.

Беспилотник RQ-4D Phoenix Источник изображения: defensenews.com

Система совместного управления — одно из ключевых отличий «европейского» дрона RQ-4D Phoenix от базового американского беспилотника Hawk, разработанного корпорацией Northrop Grumman в 1998 году. В остальном новый дрон является практически полной копией своего предшественника, на 94% повторяя детали и компоновку RQ-4.

Работы по программе AGS оплатили 15 стран-членов НАТО: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. При этом беспилотники будут использоваться в интересах всех тридцати стран НАТО, передавая разведданные всем участникам альянса. Несмотря на то, что статус начальной боевой готовности дроны получили только вчера, они эксплуатируются с прошлого года.