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РИА Новости

Эксперт: пистолет Лебедева от "Калашникова" однозначно вызовет интерес

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ПЛ-15, представленный на военном форуме "Армия-2016"
ПЛ-15, представленный на военном форуме "Армия-2016".
Источник изображения: © Фото : Vitaly V. Kuzmin

"Калашников" представит на выставке в Эмиратах новейший компактный пистолет Лебедева под патрон Парабеллум. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Дегтярев высказал уверенность в успехе разработки за рубежом.

Группа компаний "Калашников" впервые представит за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева (ПЛК) под патрон 9х19 миллиметров Парабеллум.

По словам гендиректора "Калашникова" Дмитрия Тарасова, это произойдет на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби.

"Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации", – рассказал он.

Как отметили в пресс-службе "Калашникова", уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в частности в странах Ближнего Востока.

Компактные размеры позволяют использовать пистолет для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и спецслужб. В компании отметили, что пистолет одинаково удобен в использовании как правшам, так и левшам – затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК. Кроме того, имеется планка Пикаттини для крепления различных аксессуаров.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев высказал уверенность в успехе ПЛК на выставке в Эмиратах.

"Он там однозначно вызовет интерес. Пистолет является развитием модели, которая была показана в 2015 году. С тех пор этот пистолет находился в стадии опытного, оценивался различными силовыми структурами РФ. Это первое изделие в форм-факторе пистолет под брендом "Калашников", представляемое за рубежом. Поэтому интерес к нему, конечно, будет", – считает Михаил Дегтярев.
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Страны
ОАЭ
Россия
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