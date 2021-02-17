Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР убили несколько "российских наемников", а еще одного взяли в заложники.

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостена Арканжа. — Прим. ред.) Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — прокомментировал Титоренко.

Дипломат рассказал, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, уничтожены несколько десятков боевиков. "Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом", — добавил он.

В декабре—январе в ЦАР состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и незаконные вооруженные группировки не признали итоги голосования и захватили несколько городов.

Правительство ЦАР попросило Россию прислать военных инструкторов для подавления мятежа. Москва направила несколько сотен специалистов и вертолеты. На прошлой неделе в Банги прошел митинг в знак благодарности россиянам.