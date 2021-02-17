"Мобильного чумного доктора" вызывали? Это все про бронемашину из РФ

В США своеобразно отреагировали на представленный новый российский бронеавтомобиль "Ласок 4-П". Его охарактеризовали так, как никогда еще, пожалуй, не называли ни одно средство ведения боя.

Зависть, комплимент или, скорее, просто эпитет. "Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", написали авторы The Drive. Новейший российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" они назвали "мобильным чумным доктором", объясняя "странную эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины для таких характеристик. Аналитики издания уверены, что необычный V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.

Вообще, строго говоря, речь пока идет об опытном образце. Но судя по впервые обнародованным предварительным изображениям, в конструкции применены "фасеточные" технологии. Они обеспечивают эффективные рациональные углы наклона бронированных поверхностей корпуса, чтобы сделать машину менее заметной. Машина способна выполнять задачи в составе специальных подразделений, передовых и разведывательных групп, указывает портал "Военное дело".

Под капотом "Ласок 4-П" стоит агрегат российского производства. Вооружена бронемашина 12,7-мм пулеметом "Корд", можно установить пулеметы калибра 7,62 и 5,45 мм. А еще предусмотрено 2 топливных бака, они взрывобезопасные, в них ячеистый наполнитель, который уменьшает опасность детонации паров топлива, говорится на сайте российской компании-разработчика "Инновационные системы".

А еще конструкторы намерены установить в колесах пулестойкие пластиковые вставки – ограничители деформации шины. Эти приспособления позволяют продолжать движение даже при поврежденной шине, повышая выживаемость военной техники на поле предполагаемого боя.

А за счет использования особой конструкции шасси, изготовление бронемашин, возможно на узлах и агрегатах практически любого легкого внедорожного шасси, в том числе и зарубежного производства. Это кратно увеличивает экспортный потенциал новой российской бронемашины. Любопытно, что иностранные издания вольно или невольно делают хорошую рекламу российским образцам вооружения. Разумеется, оценку технике даст рынок. Но первые иностранные экспертные отзывы, как мы видим, достаточно комплиментарные.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik