Факти (Болгария): новый боевой костюм российских военных

Российская боевая экипировка четвертого поколения «Сотник» значительно повысит возможности бойцов. При этом, несмотря на усиленную защиту, передвижение людей не будет стеснено. Болгарские читатели в связи с этим иронично вспоминают про разработку на родине перцепечки для пяти перцев.

Российская оборонная промышленность начинает разрабатывать новое поколение боевого костюма, способного надежно защитить солдата в бою и обеспечить наиболее удобные условия для выполнения миссии. Им планируется заменить экипировки третьего поколения "Сотник". В состав экипировки войдет самый легкий бронежилет в мире, созданный на основе полимерных волокон. В дополнение к защите в бою, новые костюмы будут снабжены высокотехнологичным оборудованием для получения и передачи информации. В то же время боец не будет испытывать никаких проблем во время движения, и из-за низкого веса комплекта он сможет носить дополнительное оружие, боеприпасы или оборудование.

***

Комментарии

Гадно

Пусть с Каракачанова (министр обороны Болгарии) снимут мерки, а то на него нет подходящего костюма, и на бронежилете, если можно, пусть напишут "Билла".

Ииийехууу

Братушки - номер один! Во всем!

Бай Ганьо

"Заменит "Сотник" 3-го поколения, принятого на вооружение летом 2020"… А теперь они работают над экипировкой 4-го поколения! А как у нас идут дела с разработкой перцепечки для пяти перцев? Есть результаты?

Всеки с приоритетите си

Одни отправляют капсулы на Марс, чтобы развивать науку, у других же нет денег на науку, но есть на боевые костюмы.

да пиитам

А валенки будут?

Гост

И в кармане баллончик спрея с "Новичком".

Левтер

Сделайте что-нибудь для народа, изверги. А то все только военно-промышленный комплекс и больше ничего. Жалкое зрелище.

КОЙ ДА ИМ КАЖЕ

Для них война так и не закончилась!

PE6OGOLF4E

Вот если в этих костюмах можно справлять нужду, не снимая штаны… и по трубочке будет поступать прохладная водка, им не будет равных…