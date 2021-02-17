Президент Филиппин одобрил закупку дополнительных вертолетов "Блэк Хок"

ЦАМТО, 16 февраля. Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил приобретение 15 многоцелевых вертолетов семейства "Блэк Хок" для решения проблемы растущего дефицита вертолетной техники в боевом составе ВВС страны.
Как сообщает агентство PNA со ссылкой на секретаря Кабинета министров Карлоса Ногралеса, Р.Дутерте дал согласие на закупку вертолетов на заседании Кабинета министров, состоявшемся 3 февраля.
По информации секретаря, Министерство национальной обороны заявляло о необходимости закупки в общей сложности 76 вертолетов, и хотя президент первоначально согласился приобрести 55 новых вертолетов, в дальнейшем это число было сокращено до 15 ед. из-за проблем, с которыми в настоящее время сталкивается страна.
Ранее Р.Дутерте дал указание снять с вооружения все вертолеты UH-1H Huey ВВС после крушения одного из них 16 января в Букидноне. Данная авиакатастрофа стала четвертым инцидентом за шесть месяцев, три из которых были связаны с вертолетами Huey. 22 января Р.Дутерте пообещал изыскать средства для закупки как минимум семи новых вертолетов для ВВС в целях снижения потерь личного состава вооруженных сил в авиакатастрофах при выполнении служебных обязанностей.
Как сообщал ЦАМТО, ранее, в апреле 2019 года, ВВС Филиппин уже заключили контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. фил. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собираются на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.
Поставки S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин должны выполняться партиями. На текущий момент по первому контракту поставлены и приняты на вооружение 6 вертолетов. Ожидается, что оставшиеся 10 ед. прибудут в страну в течение первого квартала 2021 года.
Можно предположить, что одобренная закупка также будет включать машины версии S-70i "Блэк Хок". Они обеспечат ВВС Филиппин возможность в любое время суток выполнять перевозку грузов и войск, а также проводить поисково-спасательные операции.