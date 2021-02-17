Президент Филиппин одобрил закупку дополнительных вертолетов "Блэк Хок"

Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020.

ЦАМТО, 16 февраля. Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил приобретение 15 многоцелевых вертолетов семейства "Блэк Хок" для решения проблемы растущего дефицита вертолетной техники в боевом составе ВВС страны.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на секретаря Кабинета министров Карлоса Ногралеса, Р.Дутерте дал согласие на закупку вертолетов на заседании Кабинета министров, состоявшемся 3 февраля.

По информации секретаря, Министерство национальной обороны заявляло о необходимости закупки в общей сложности 76 вертолетов, и хотя президент первоначально согласился приобрести 55 новых вертолетов, в дальнейшем это число было сокращено до 15 ед. из-за проблем, с которыми в настоящее время сталкивается страна.

Ранее Р.Дутерте дал указание снять с вооружения все вертолеты UH-1H Huey ВВС после крушения одного из них 16 января в Букидноне. Данная авиакатастрофа стала четвертым инцидентом за шесть месяцев, три из которых были связаны с вертолетами Huey. 22 января Р.Дутерте пообещал изыскать средства для закупки как минимум семи новых вертолетов для ВВС в целях снижения потерь личного состава вооруженных сил в авиакатастрофах при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщал ЦАМТО, ранее, в апреле 2019 года, ВВС Филиппин уже заключили контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. фил. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собираются на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Поставки S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин должны выполняться партиями. На текущий момент по первому контракту поставлены и приняты на вооружение 6 вертолетов. Ожидается, что оставшиеся 10 ед. прибудут в страну в течение первого квартала 2021 года.

Можно предположить, что одобренная закупка также будет включать машины версии S-70i "Блэк Хок". Они обеспечат ВВС Филиппин возможность в любое время суток выполнять перевозку грузов и войск, а также проводить поисково-спасательные операции.