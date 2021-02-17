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ЦАМТО

Президент Филиппин одобрил закупку дополнительных вертолетов "Блэк Хок"

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Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020
Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020.
Источник изображения: Frances Mangosing / twitter.com/FMangosingINQ

ЦАМТО, 16 февраля. Президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил приобретение 15 многоцелевых вертолетов семейства "Блэк Хок" для решения проблемы растущего дефицита вертолетной техники в боевом составе ВВС страны.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на секретаря Кабинета министров Карлоса Ногралеса, Р.Дутерте дал согласие на закупку вертолетов на заседании Кабинета министров, состоявшемся 3 февраля.

По информации секретаря, Министерство национальной обороны заявляло о необходимости закупки в общей сложности 76 вертолетов, и хотя президент первоначально согласился приобрести 55 новых вертолетов, в дальнейшем это число было сокращено до 15 ед. из-за проблем, с которыми в настоящее время сталкивается страна.

Ранее Р.Дутерте дал указание снять с вооружения все вертолеты UH-1H Huey ВВС после крушения одного из них 16 января в Букидноне. Данная авиакатастрофа стала четвертым инцидентом за шесть месяцев, три из которых были связаны с вертолетами Huey. 22 января Р.Дутерте пообещал изыскать средства для закупки как минимум семи новых вертолетов для ВВС в целях снижения потерь личного состава вооруженных сил в авиакатастрофах при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщал ЦАМТО, ранее, в апреле 2019 года, ВВС Филиппин уже заключили контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. фил. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собираются на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Поставки S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин должны выполняться партиями. На текущий момент по первому контракту поставлены и приняты на вооружение 6 вертолетов. Ожидается, что оставшиеся 10 ед. прибудут в страну в течение первого квартала 2021 года.

Можно предположить, что одобренная закупка также будет включать машины версии S-70i "Блэк Хок". Они обеспечат ВВС Филиппин возможность в любое время суток выполнять перевозку грузов и войск, а также проводить поисково-спасательные операции.

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Страны
Польша
Филиппины
Продукция
UH-1 Iroquois
Компании
Sikorsky Aircraft
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