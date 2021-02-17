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Интерфакс-АВН

Крейсер "Маршал Устинов" и самолет Ил-38 нашли и "уничтожили" субмарину противника в Баренцевом море

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"Маршал Устинов"
"Маршал Устинов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" совместно с противолодочным самолетом Ил-38 отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняющий задачи в Баренцевом море, отработал взаимодействие с противолодочной авиацией. Моряки и лётчики тренировались в совместном поиске подводных лодок условного противника", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в тренировке был задействован противолодочный самолёт Ил-38 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота - его экипаж отработал постановку противолодочного барьера из гидроакустических буёв и выдал целеуказание на командный пункт крейсера.

"Боевые расчёты крейсера отработали поиск подводной лодки и условное применение по ней бортового противолодочного оружия", - сказали в штабе флота.

Крейсер "Маршал Устинов" 9 февраля вышел из главной базы Северного флота - Североморска, экипаж корабля провёл учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Этот выход в море стал вторым продолжительным плаванием крейсера в 2021 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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