Итальянский авианосец прибыл в США за истребителями F-35B

Итальянский флот вскоре вооружится истребителями пятого поколения. Вчера, 15 февраля, портал navalnews.com сообщил о том, что флагман ВМС Италии прибыл в Норфолк для тестирования готовности авиакрыла.

Авианосец ITS Cavour (CVH 550) проведет ряд учений с ВМС США для получения сертификата «Готовность к эксплуатации» с истребителями F-35B. Совместно с 2-м флотом американского ВМФ будут проведены учения, включая взлёт и посадку истребителей F-35B на палубу итальянского корабля. Ранее аналогичную процедуру прошёл британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

Авианосец ITS Cavour на военной базе Норфолк Источник изображения: navalnews.com

Авианосец Cavour был заложен в 2001 году, а спустя три года сошёл на воду. Боевая служба корабля началась в июне 2009 года. Длина авианосца составляет 244 м, полное водоизмещение — 35 000 т. В базовом варианте его авиакрыло насчитывало 8 самолётов -8B Harrier II и 12 вертолётов. Весной прошлого года флагман итальянского флота прошел модернизацию, позволяющую кораблю полноценно работать с истребителями пятого поколения.