Военные России и Ирана на учении в Оманском заливе отработали действия по борьбе с пиратами

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные моряки России и Ирана в ходе учения в Оманском заливе провели операцию по освобождению судна, захваченного условными пиратами, сообщил во вторник Балтийский флот.

"Сегодня в районе проведения учения был разыгран эпизод освобождения судна, захваченного условными "пиратами". По замыслу учения группы антитеррора окружили "захваченное судно". Корабли ВМС Ирана и корвет "Стойкий" заняли позиции для огневой поддержки штурмовых групп", - говорится в сообщении флота.

"После подавления огневых точек, российское и иранское спецподразделения в считанные минуты провели штурм судна и обезвредили противника. Затем морские пехотинцы Балтийского флота и группа досмотра с иранского корабля провели совместные тренировки по проведению досмотровых операций", - отмечается в сообщении.

Российские и иранские военные моряки также провели учение по тушению условного пожара на одном из кораблей обеспечения, сообщил Балтфлот. 15 февраля участники маневров провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.

Накануне Балтфлот сообщил, что российско-иранское военно-морское учение проводится с 15 по 16 февраля в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

В учениях с российской стороны принимает участие корвет Балтфлота "Стойкий" и морской танкер "Кола".

Военно-морские силы Ирана представлены на учениях фрегатом управляемого ракетного оружия "Джамаран", корветом "Нахди", ракетными катерами "Фалакхан", "Гардоунех" и "Тондар", патрульным кораблем "Махмуди", судном обеспечения "Назери" и судном снабжения "Лаван".

Корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года, сообщил накануне Балтфлот.

В сентябре 2020 года ВМС Ирана приняли участие в одном из эпизодов российского стратегического учения "Кавказ-2020" на Каспии. Иранские корабли отработали антитеррористические задачи совместно с кораблями Каспийской флотилии РФ.

В декабре 2019 года в северной части Индийского океана состоялось военно-морское учение России, Ирана и Китая.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

Корабли проекта предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".