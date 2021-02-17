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РИА Новости

"Калашников" презентует новый пистолет в Эмиратах

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ПЛ-15, представленный на военном форуме "Армия-2016"
ПЛ-15, представленный на военном форуме "Армия-2016".
Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. Концерн "Калашников" представит на выставке в Абу-Даби новое оружие для скрытого ношения – пистолет Лебедева компактный (ПЛК), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов, образец прошел программу госиспытаний, где доказал надежность в затрудненных условиях эксплуатации.

В компании уточнили, что компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономику, и его можно одинаково эффективно использовать правшам и левшам.

Отмечается, что самозарядный пистолет под патрон 9×19 мм Парабеллум впервые начинают продвигать на международном рынке.

Оружейная выставка IDEX-2021 пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 21 по 25 февраля.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт рассказал о новом пистолете Лебедева.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Концерн Калашников
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