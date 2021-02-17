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ЦАМТО

Саперы ЮВО на Ставрополье получили на оснащение новые защитные костюмы

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Костюм защиты сапера ОВР-2-02
Костюм защиты сапера ОВР-2-02.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 16 февраля. В инженерно-саперное подразделение Южного военного округа на Ставрополье поступили 10 комплектов защитных костюмов ОВР-2-02.

Костюм предназначен для групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 разработан с учетом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В состав комплекта включен костюм с улучшенными защитными характеристиками, системы аудио- и видеосвязи, охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включающий многофункциональный нож сапера, многофункциональную саперную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода и т.д.

В состав комплекта входит шесть костюмов боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Тактический" второго класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 кг, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ОВР-2
Компании
Минoбороны РФ
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