Германия может совместно с Испанией закупить самолеты БПА С-295MPA

ЦАМТО, 16 февраля. Германия может присоединиться к программе ВВС Испании по закупке и оснащению оборудованием для морского патрулирования военно-транспортных самолетов С-295 компании Airbus Defence Space.

Как сообщает Defensa.com, об этом заявил начальник штаба испанских ВВС генерал авиации Хавьер Сальто Мартинес-Авиал в ходе конференции "Военно-воздушные силы – Воздушно-космические силы XXI века", прошедшей 9 февраля на базе Университета им. генерала Гутьерреса Мельядо.

В ходе презентации начальник штаба подчеркнул необходимость закупки новых самолетов БПА как одну из приоритетных задач для ВВС. На первом этапе планируется приобрести четыре морских патрульных самолетов С-295MPA (Maritime Patrol Aircraft).

В настоящее время Минобороны Испании ищет партнеров в странах ЕС для завершения совместной разработки и закупки новых самолетов базовой патрульной авиации. Учитывая необходимость замены морских патрульных самолетов P-3 "Орион" и CN-235 VIGMA, Мадрид заинтересован в реализации проекта Accelerated Interim Multinational MPA Solution (AIM2S) или Solucion Interina Acelerada de Patrulla Maritima Multinacional.

Инициатива НАТО AIM2S, реализуемая через Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA (NATO Support and Procurement Agency), направлена на обеспечение возможностей морского патрулирования союзников. Испания была участницей этой инициативы.

Программа предусматривает рассмотрение вариантов временного решения, которое могло бы удовлетворить потребности стран-участниц до завершения европейского проекта совместной разработки многоцелевого морского самолета, в котором Испания участвует с 2017 года.

Тем не менее, многие страны НАТО выбрали самолет БПА P-8 "Посейдон" американской компании Boeing вместо C-295 европейского концерна Airbus, предлагаемого Испанией.

Министерство обороны Испании, со своей стороны, приняло решение не подписывать меморандум о взаимопонимании по поводу разработки и приобретения P-8 "Посейдон" и продолжить разработку временного (переходного) решения на базе C-295 до завершения создания совместного европейского самолета базовой патрульной авиации.

Германия также приняла решение приобрести новые самолеты БПА, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году в качестве временного решения до 2035 года, когда будет разработан европейский самолет данного типа (на текущий момент этот проект реализуется Германией и Францией). В этой связи в июне 2020 года были прекращены работы, связанные с модернизацией имеющихся восьми самолетов базовой патрульной авиации P-3 "Орион" с целью проведения рыночного исследования возможной замены устаревших машин.

Сообщалось, что в качестве альтернативы рассматриваются C-295MPA, предлагаемый европейским концерном Airbus, RAS-72 немецкой компанией Rheinland Air Service и P-8A "Посейдон" американской Boeing. Морской патрульный самолет P-1 японской компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. был исключен из перечня претендентов в прошлом году в связи с опасениями Берлина, что самолет может не получить военный сертификат типа к 2025 году. Очевидно, что экономически целесообразным является выбор совместной закупки с Испанией более дешевого самолета C-295MPA.