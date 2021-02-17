В Сети появились кадры учений расчетов ПВО при нулевой видимости

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. В Сети появились кадры тестирования комплексов С-400 в сложнейших погодных условиях в Хабаровском крае.

Несмотря на снег, нулевую видимость и порывы ветра до 20 метров в секунду, военные успешно отработали приемы противовоздушной обороны (ПВО).

"Противник хоть и не может сегодня применить авиацию, но может нанести удар крылатыми ракетами. Расчетам нужно быть готовыми отразить его. Мы видим, что поднимаются ракеты на пусковых установках. Боевая работа проходит внутри", – передает с места корреспондент "Звезды".

В ходе тренировки дивизион совершил марш и "отразил" удар условного противника.